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Дальнее зарубежье 06.04.2017 15:32

Безработица в Греции в январе составила 23,5%

Безработица в Греции в январе 2017 года составила 23,5% и остается максимальной в еврозоне, где в феврале показатель составил 9,5%, согласно официальным данным Государственного статистического агентства Греции (Elstat).

Согласно пересмотренным данным, в декабре прошлого года безработица в стране также составляла 23,5%, а не 23,1%, как сообщалось ранее.

Доля безработного населения в Греции снизилась с 24,3% в январе прошлого года до 23,2% в сентябре, однако затем показатель начал снова расти. Максимальный показатель безработицы был зафиксирован в сентябре 2013 года - 27,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]