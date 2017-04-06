Безработица в Греции в январе составила 23,5%

Безработица в Греции в январе 2017 года составила 23,5% и остается максимальной в еврозоне, где в феврале показатель составил 9,5%, согласно официальным данным Государственного статистического агентства Греции (Elstat).

Согласно пересмотренным данным, в декабре прошлого года безработица в стране также составляла 23,5%, а не 23,1%, как сообщалось ранее.

Доля безработного населения в Греции снизилась с 24,3% в январе прошлого года до 23,2% в сентябре, однако затем показатель начал снова расти. Максимальный показатель безработицы был зафиксирован в сентябре 2013 года - 27,9%.