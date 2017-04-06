Рост курса доллара может повлиять на политику ОПЕК в сфере добычи

Рост добычи нефти в США и укрепление доллара могут оказать негативное влияние на баланс спроса и предложения на рынке и стать важными факторами при принятии решения о продлении соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, полагает старший аналитик Global Gas Analytics Питер Стюарт.

Действующее соглашение, истекающее в конце июня, предполагает снижение добычи странами ОПЕК на 1,2 млн б/с, странами вне ОПЕК - на 600 тыс. б/с.

Между тем производство нефти в США за неделю, завершившуюся 31 марта, поднялось до рекордных с января 2016 года 9,2 млн б/с, прибавив свыше 700 тыс. б/с с минимумов прошлого июля - это более трети совместного снижения добычи странами ОПЕК и их партнерами.

Ожидается, что добыча в Штатах вырастет еще сильнее до конца года, что увеличит предложение на перенасыщенном рынке.

Однако еще более негативное влияние на нефтяной рынок может оказать замедление роста спроса на топливо из-за укрепления доллара США. Цены на большинство сырьевых товаров, включая нефть, номинированы в долларах, поэтому рост американской валюты делает их дороже и, как следствие, снижает спрос.

Большинство экспертов склоняются к тому, что доллар продолжит укрепляться в 2017 году на фоне растущего разрыва в денежно-кредитной политике США и остальных крупных экономик. Если Федрезерв прогнозирует два повышения базовой процентной ставки до конца года (а некоторые представители руководства ФРС говорят о еще трех повышениях), то Банк Англии, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии, как ожидается, сохранят крайне мягкий курс ДКП.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует повышение спроса на 1,4 млн б/с в текущем году. Это меньше, чем повышение на 1,6 млн б/с в прошлом году, но выше среднего за последние 5 лет годового прироста на 1 млн б/с.

Кроме того, основной целью соглашения ОПЕК было снижение уровня мировых запасов нефти, однако успехов в этом направлении картель пока не добился. Наоборот, по данным МЭА, в январе товарные запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросли впервые за полгода. В США с начала 2017 года запасы снизились по итогам лишь одной недели.

Отмечается, что если на рынке сложится худшая из возможных ситуаций - замедление роста спроса при сохранении высоких уровней запасов - ОПЕК будет вынуждена продлить соглашение об ограничении добычи, чтобы поддержать цены на нефть на уровне, позволяющем странам-членам картеля поддерживать баланс бюджетных показателей.