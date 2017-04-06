В Эстонии роботам разрешили передвигаться по улицам

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило поправки в Закон о дорожном движении, которые содержат определение самодвижущегося робота и правила его передвижения по улицам.

"Эстония должна быть лидером в развитии новых технологий. Преимущества малого государства заключаются в том, что здесь можно быстро разрабатывать и внедрять новые технологии. И это важный шаг в этом направлении", - заявил журналистам исполняющий в настоящее время обязанности премьер-министра министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

В подобных устройствах, по его словам, заинтересованы торговый сектор, курьерские фирмы.

Он сообщил, что робот должен быть способен без контроля сопровождающего частично или полностью перемещаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и дорогам для легкого транспорта. Автомобильные дороги он может пересекать на пешеходным переходам.

Скорость передвижения робота должна быть не более 6 км/час. Его высота должна быть не более одного метра, длина не более 1,2 метра, ширина не более 80 см и масса до 50 кг.

Робот должен быть обеспечен мигалками и габаритными огнями. На нем должны быть установлены идентификационный номер, указаны данные и номер телефона пользователя.

Пользователем робота может быть гражданин Эстонии старше 18 лет, он должен обладать необходимыми для пользования роботом навыками и быть трезвым.