В Эстонии роботам разрешили передвигаться по улицам

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило поправки в Закон о дорожном движении, которые содержат определение самодвижущегося робота и правила его передвижения по улицам.
"Эстония должна быть лидером в развитии новых технологий. Преимущества малого государства заключаются в том, что здесь можно быстро разрабатывать и внедрять новые технологии. И это важный шаг в этом направлении", - заявил журналистам исполняющий в настоящее время обязанности премьер-министра министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.
В подобных устройствах, по его словам, заинтересованы торговый сектор, курьерские фирмы.
Он сообщил, что робот должен быть способен без контроля сопровождающего частично или полностью перемещаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и дорогам для легкого транспорта. Автомобильные дороги он может пересекать на пешеходным переходам.
Скорость передвижения робота должна быть не более 6 км/час. Его высота должна быть не более одного метра, длина не более 1,2 метра, ширина не более 80 см и масса до 50 кг.
Робот должен быть обеспечен мигалками и габаритными огнями. На нем должны быть установлены идентификационный номер, указаны данные и номер телефона пользователя.
Пользователем робота может быть гражданин Эстонии старше 18 лет, он должен обладать необходимыми для пользования роботом навыками и быть трезвым.
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