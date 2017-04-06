Сирия никогда не применяла и не будет применять химоружие, даже в боях против террористов - глава МИД

Сирийские правительственные войска не никогда и ни при каких обстоятельствах не применяли на своей территории химоружие, заявил в четверг глава МИД Сирии Валид Муаллем.
По сообщению западных СМИ, он подчеркнул, что Сирия и в дальнейшем не будет использовать такое оружие, "даже в боях против террористов".
Министр подчеркнул, что Дамаск в прошлом неоднократно заявлял, что "не применял, не применяет и не будет применять химическое оружие". В частности, он напомнил, что власти Сирии сообщали об этой позиции сотрудникам Организации по запрещению химического оружия.
Кроме того, В.Муаллем заявил, что хочет получить гарантии того, что любая миссия по расследованию предполагаемого случая применения химоружия ранее в апреле в сирийской провинции Идлиб будет работать, основываясь на принципах беспристрастности и отказа от политизированности.
Ряд представителей международного сообщества и сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В частности, накануне глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что видел доказательства того, что атаку совершили правительственные войска. Подобной версии придерживается и администрация США. В Дамаске обвинения отвергают.
Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек.
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