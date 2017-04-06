Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 8 Апр 18° 9 Апр 17°

Внешняя политика 06.04.2017 14:58

Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель

Берлин остается надежным партнером Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана, отмечает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Германия приветствует стремление Азербайджана к тесному сотрудничеству и присоединения к европейским ценностям. Вы можете быть уверены, что Германия остается надежным партнером Азербайджана в модернизации, демократическом и правовом развитии страны", - отмечается в послании А.Меркель в адрес президента Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипотношений.

Текст послания опубликован на сайте главы Азербайджана.

Канцлер также выразила поддержку Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По ее мнение, урегулирование этого конфликта позволит развить потенциал не только Азербайджана, но и всего региона.

"Я желаю Азербайджану мира и благополучия, а нашим странам успешного продолжения и расширения сотрудничества", - подчеркнула А.Меркель.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, МЕРКЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


Похожие новости


Алиев соболезнует Меркель в связи с трагедией в Берлине Президент Алиев соболезнует Меркель в связи с трагедией в Мюнхене

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]