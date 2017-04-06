Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель

Берлин остается надежным партнером Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана, отмечает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Германия приветствует стремление Азербайджана к тесному сотрудничеству и присоединения к европейским ценностям. Вы можете быть уверены, что Германия остается надежным партнером Азербайджана в модернизации, демократическом и правовом развитии страны", - отмечается в послании А.Меркель в адрес президента Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипотношений.
Текст послания опубликован на сайте главы Азербайджана.
Канцлер также выразила поддержку Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По ее мнение, урегулирование этого конфликта позволит развить потенциал не только Азербайджана, но и всего региона.
"Я желаю Азербайджану мира и благополучия, а нашим странам успешного продолжения и расширения сотрудничества", - подчеркнула А.Меркель.
А.Азизов
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