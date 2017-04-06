Генсек СЕ Ягланд просит Москалькову провести проверку сообщений о гонениях на геев в Чечне и сообщить о ее результатах

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьорн Ягланд выразил обеспокоенность сообщениями о преследованиях в Чеченской Республике представителей сексуальных меньшинств и призвал российского омбудсмена Татьяну Москалькову отнестись к этим сообщением с должным вниманием.

В письме на имя Т.Москальковой Т.Ягланд сообщил, что его "проинформировали о вызывающих озабоченность утверждениях ряда СМИ и неправительственных организаций по поводу серьезных нарушений прав человека в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике Российской Федерации".

"Я уверен, что ваш офис также в курсе этих утверждений. Учитывая всю их серьезность, я, разумеется, уверен, что вы рассмотрите их с должным вниманием", - говорится в послании, переданном в четверг "Интерфаксу" пресс-службой Совета Европы.

"Я буду признателен, если бы вы могли сообщить мне о результатах вашего расследования при первом удобном случае", - подчеркнул генсек СЕ.

5 апреля с призывом провести расследование информации о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне выступила международная правозащитная организация Amnesty International. Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, убиты как минимум три человека.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию, отметив, что "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают достоверной информацией о якобы преследовании в Чечне мужчин гомосексуальной ориентации. "Мы не знаем, насколько эта информация соответствует действительности. Безусловно, есть публикации, и органы внутренних дел будут проверять", - сказал Д.Песков в минувший понедельник журналистам.

В свою очередь Совет по правам человека при главе Чечни сообщил, что проанализировал сведения о преследовании ЛГБТ-сообщества в республике и не нашел им "даже косвенного подтверждения".

"Внимательно изучив статью "Убийство чести", а также проанализировав поступающую информацию и встретившись с источниками информации, члены Совета не нашли даже косвенного подтверждения упомянутым в статье якобы фактам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ при президенте РФ.

В Совете заявляют, что автор статьи основывался на домыслах и недостоверных сведениях, а причины для её написания "не имеют ничего общего с общепринятыми нормами профессиональной журналистской деятельности" и являются провокацией.