Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко

Киев предлагает Баку активизировать усилия для взаимной поддержки независимости и территориальной целостности Украины и Азербайджана на международных площадках, отмечает президент Петр Порошенко.

"Современные вызовы объединяют усилия в вопросах защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности наших стран. Украина высоко оценивает позицию Азербайджана по этому вопросу. Со своей стороны, мы поддерживаем позицию Азербайджана и продолжим эту поддержку. Мы готовы путем активизации усилий оказывать взаимную поддержку на международной арене", отмечается в тексте поздравления П.Порошенко в адрес президента Ильхама Алиева в связи с 25-летием установления дипотношений между странами.

Текст поздравления опубликован на сайте президента Азербайджана.

Украинский лидер подчеркнул, что политический диалог между странами сопровождается высокой динамикой, двусторонние отношения углубляются, во всех сферах отношения носят прагматичный характер.

П.Порошенко отметил, что предстоящий визит И.Алиева в Украину станет важным вкладом в развитие двусторонних отношений.

А.Азизов