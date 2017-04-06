Предприниматели в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 10 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал в четверг предпринимателям, действующим в Губа-Хачмазском экономическом районе, льготных кредитов на общую сумму 10,4 млн манатов.
«Указанные средства будут направлены на развитие животноводства, овощеводства, бахчеводства, рыбоводства, виноградарства и других сфер. Реализация данных проектов позволит открыть более 100 новых рабочих мест», - отмечается в пресс-релизе министерства экономики в сообщении.
НФПП в четверг организовал в Шабранском районе мероприятие по господдержке предпринимательства. В целом, до сих пор предприниматели, действующие в Губа-Хачмазском экономическом районе получили льготных кредитов на сумму 184,7 млн манатов для реализации 2,333 тыс. тыс. проектов.
При этом 145 субъектов предпринимательства, действующих в Шабранском районе, по линии НФПП до сих пор получили льготных кредитов на сумму 37 млн манатов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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