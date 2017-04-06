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Регион 06.04.2017 16:18

Турция отправит результаты вскрытия жертв предполагаемой химической атаки в Сирии для проверки в Гаагу

Результаты вскрытия жертв предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб будут направлены в Гаагу для проведения дополнительной проверки, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Турции Реджепа Акдага.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что факт применения химического оружия в провинции Идлиб в Сирии подтвержден результатами аутопсии трех жертв атаки. При этом в Анкаре убеждены, что атаку провели сирийские правительственные войска.

Некоторые представители международного сообщества и сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. Накануне глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что видел доказательства того, что атаку совершили правительственные войска. Подобной версии придерживается и администрация США. В Дамаске обвинения отвергают.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, порядка 100 человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВСКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]