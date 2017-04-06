Сирийские ВВС нанесли удар по принадлежащему террористам складу в Хан-Шейхуне - глава МИД Сирии

Глава МИД Сирии Валид Муаллем подтвердил, что ВВС страны нанесли удар по складу оружия террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", в котором находились химические вещества
При этом министр обратил внимание, что первые сообщения о химической атаке 4 апреля в населенном пункте Хан-Шейхун начали поступать за несколько часов до нанесения удара сирийской авиацией по складу.
"Объявление о случившемся в Хан-Шайхуне поступило в 6:00, в то время как первый авиаудар сирийских ВВС был нанесен в 11:00 по складу оружия "Джебхат ан-Нусра", в котором находились химические вещества", - сказал в четверг В.Муаллем, которого цитирует информационное агентство САНА.
Глава МИД Сирии подчеркнул, что террористические группировки ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) продолжают хранить химическое орудие в городах и населенных районах.
Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек.
Ряд западных стран и сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. Правительство Сирии отвергло эти утверждения.
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