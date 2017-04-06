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Дальнее зарубежье 06.04.2017 16:40

Голосование в ЕП по оптовым ценам на роуминг в ЕС приближает избавление граждан Евросоюза от дополнительных расходов

Хорошей новостью назвал официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн голосование Европарламента в четверг в Страсбурге по оптовым ценам на роуминг между странами ЕС.

"Это большое достижение для всех нас, потому что вследствие этого решения, начиная с 15 июня, станет возможным использовать мобильный телефон без оплаты дополнительных расходов во время поездок по Европейскому союзу", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что путь к этому голосованию открыло достигнутое в начале года неформальное соглашение между Советом ЕС, Европейским парламентом и Еврокомиссией.

"По состоянию на 15 июня 2017 года люди смогут подключаться к мобильным услугам, особенно к передаче данных, не опасаясь высоких счетов за связь во время поездок по ЕС", - заявил по случаю голосования Европарламента по роумингу заместитель председателя Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип.

По его словам, после почти десяти лет "ЕС в настоящее время окончательно прекращает беспокойство о роуминге, которое преследует Европу с начала мобильной эры". "Непомерные цены на роуминг были аномалией на континенте, где люди свободно перемещаются между странами", - отметил еврокомиссар.

"Определение потолка оптовых цен на роуминг является важным этапом на пути к полной отмене дополнительной оплаты роуминга в розницу с 15 июня 2017 года, что позволит обладателям мобильных телефонов пользоваться связью во время путешествий по странам ЕС, как если бы они делали это у себя дома, и это без дополнительных затрат", - говорится в материалах к апрельской пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

В них отмечается, что более низкие потолки цен на передачу данных позволят потребителям Евросоюза пользоваться более значительным объемом аудиовизуальной информации, когда они перемещаются в ЕС из страны в страну.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РОУМИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]