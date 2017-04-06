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Дальнее зарубежье 06.04.2017 17:04

Министр обороны Израиля уверен в причастности лично Асада к химатаке в Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг выразил уверенность в том, что президент Сирии Башар Асад стоит за химической атакой в провинции Идлиб.

Он заявил в интервью израильской газете "Едиот ахронот", что атаки в Идлибе "были проведены под прямым руководством президента Сирии Башара Асада с использованием сирийских самолетов".

"Я говорю это со стопроцентной уверенностью", - добавил он.

Ранее ряд представителей международного сообщества и сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В частности, накануне глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что видел доказательства того, что атаку совершили правительственные войска. Подобной версии придерживается и администрация США. В Дамаске обвинения отвергают.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек.

В России заявляют, что, прежде чем обвинять Дамаск в химатаке, Организацию по запрещению химоружия должна провести расследование на месте.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, АТАКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]