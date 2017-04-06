В Баку проходит традиционный Пасхальный базар

Проведение Пасхального базара в Баку является свидетельством гармоничного сосуществования различных традиционных религий в Азербайджане, заявил глава Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви (РПЦ) Архиепископ Александр.

"Традиции проведения пасхальных базаров гармонично вписалось в жизнь Азербайджана", - подчеркнул архиепископ Александр в четверг на Пасхальном базаре, организованном в Российском информационно-культурном центре.

По его словам, жизнь требует простых привычных отношений между людьми. "В такие отношения вписываются ставшие традиционными Пасхальные базары, являющиеся возрождением наших культурных и национальных традиций. Их проведение возможно благодаря стабильности в Азербайджане", - отметил он.

Архиепископ подчеркнул, что в Азербайджане гармонично переплетаются культуры севера и юга, запада и востока.

"Наш долг оказывать помощь лишенным родительской опеки детям, у которых нередко возникают протестные психологические моменты, что подчас является причиной экстремистского движения. Мы ответственны за формирование лишенных родительского тепла детей в добрых граждан Азербайджана ", - сказал Отец Александр.

Выручка от проведения Пасхального базара будет направлена на нужды воспитанников бакинских детских домов.

Р.Бабаев