Молдавские социалисты выдвинули вотум недоверия министерству просвещения

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов направила в парламент страны резолюцию о вотуме недоверия министерству просвещения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", резолюция была зарегистрирована в четверг в Постоянном бюро парламента и зачитана на пленарном заседании.

В документе отмечается, что "вотум недоверия министерству просвещения выдвигается из-за проводимой им политики разрушения национальной системы образования".

"Министерство просвещения делает все возможное, чтобы разрушить систему образования, путем закрытия школ и детских садов", - заявил депутат от ПСРМ Адриан Лебединский на пленарном заседании парламента.

Он подверг критике решение о закрытии детских садов на 42 дня в летнее время, а также заявил, что "повышение зарплаты на пару сотен леев" вряд ли решит проблемы педагогов.

По словам депутата, правительство должно предпринять меры для повышения зарплат учителям и воспитателям в дошкольных учреждениях, а также пересмотреть учебную программу с целью замены предмета "История Румынии" на "Историю Молдовы"".

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду отметил, что вотум недоверия министерству просвещения содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев.

"В вотуме речь идет о проблемах внутренней политики, и он касается не какого-то министра, а всего министерства и деятельности правительства", - сказал А.Канду.

По его словам, согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит Постоянное бюро парламента.