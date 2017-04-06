Молдавские социалисты выдвинули вотум недоверия министерству просвещения

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов направила в парламент страны резолюцию о вотуме недоверия министерству просвещения.
Как передает корреспондент "Интерфакса", резолюция была зарегистрирована в четверг в Постоянном бюро парламента и зачитана на пленарном заседании.
В документе отмечается, что "вотум недоверия министерству просвещения выдвигается из-за проводимой им политики разрушения национальной системы образования".
"Министерство просвещения делает все возможное, чтобы разрушить систему образования, путем закрытия школ и детских садов", - заявил депутат от ПСРМ Адриан Лебединский на пленарном заседании парламента.
Он подверг критике решение о закрытии детских садов на 42 дня в летнее время, а также заявил, что "повышение зарплаты на пару сотен леев" вряд ли решит проблемы педагогов.
По словам депутата, правительство должно предпринять меры для повышения зарплат учителям и воспитателям в дошкольных учреждениях, а также пересмотреть учебную программу с целью замены предмета "История Румынии" на "Историю Молдовы"".
Председатель парламента Молдавии Андриан Канду отметил, что вотум недоверия министерству просвещения содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев.
"В вотуме речь идет о проблемах внутренней политики, и он касается не какого-то министра, а всего министерства и деятельности правительства", - сказал А.Канду.
По его словам, согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит Постоянное бюро парламента.
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