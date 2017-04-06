Кандидат в президенты Франции Фийон считает исламистов, а не Россию главной угрозой для Европы

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил, что не считает Россию главной военной опасностью для европейских стран.
"Я не считаю, что Россия сегодня представляет главную военную опасность для Европы, потому что я думаю, что основная угроза исходит со стороны исламистского тоталитаризма, а не России ", - сказал Ф.Фийон на пресс-конференции.
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