Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 9 Апр 17° 10 Апр 16°

Дальнее зарубежье 06.04.2017 17:43

Кандидат в президенты Франции Фийон считает исламистов, а не Россию главной угрозой для Европы

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил, что не считает Россию главной военной опасностью для европейских стран.

"Я не считаю, что Россия сегодня представляет главную военную опасность для Европы, потому что я думаю, что основная угроза исходит со стороны исламистского тоталитаризма, а не России ", - сказал Ф.Фийон на пресс-конференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Ле Пен считает недостаточной борьбу Франции с терроризмом Фийон заявил о необходимости вести с Россией честный диалог на высоком уровне Кандидату в президенты Франции Фийону предъявили обвинения в растрате госсредств - СМИ Кандидат в президенты Франции Ле Пен не верит в существование российской угрозы Большинство французов хотят, чтобы Фийон прекратил борьбу за пост президента Франции - опрос Экс-премьер Франции Жюппе готовится к борьбе за пост президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]