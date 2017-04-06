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СНГ 06.04.2017 17:14

Коллекцию автографов и личных фотографий Есенина выставят на торги в Москве 12 апреля

Коллекция рукописей, личных фотографий и автографов Сергея Есенина будет выставлена на торги в предстоящую среду в Москве со стартовой ценой в 18 миллионов рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома "Литфонд" в четверг.

"Уникальная подборка артефактов, связанных с жизнью и смертью Сергея Есенина, будет представлена на торгах 12 апреля. Коллекция включает рукописи, письма, личные фотографии, списки стихотворений, автографы поэта - всего 33 предмета. Стартовая цена лота - 18 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что собрание обладает культурной и исторической ценностью музейного уровня. На российских аукционах подобная коллекция будет выставлена впервые.

Другим топ-лотом станет рабочая рукопись "Поэмы без героя" Анны Ахматовой, подготовленная в 1962 году для публикации в журнале "Новый мир". Полностью текст при жизни автора так и не был опубликован. Лот состоит из 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях. Его первоначальная стоимость - 800 тыс рублей.

Отдельно представят подборку автографов поэтов Серебряного века. В частности, экземпляр книги Николая Гумилева "Костёр" 1918 года с его дарственной надписью в адрес знаменитого библиофила и искусствоведа Эриха Голлербаха. Он оценен в 800 тыс рублей.

Эстимейт листа стихотворения Велимира Хлебникова "И отражён враждой сторукою" 1905 года с автографом - 500 тыс рублей.

В рамках торгов 12 апреля запланирована отдельная тематическая сессия, посвященная Дню космонавтики. В каталог вошли редкие калужские работы Константина Циолковского, журнальные и газетные публикации о первом полете в космос Юрия Гагарина, его фотографии и автографы, а также многое другое.

Так, на торги выставят собрание из восьми книг Константина Циолковского (1920-1930-х годов), эстимейт которой - 160-170 тыс рублей.

Также коллекционерам представят подборку из тридцати выпусков газет, посвященных полетам космических кораблей "Восток", "Восход" и "Союз" (1962-1975). Она оценивается в 58-60 тыс рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ЕСЕНИН, КОЛЛЕКЦИЯ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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