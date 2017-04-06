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Финансы 06.04.2017 15:48

ЦБ Чехии отпустил крону в свободное плавание после 3 лет ограничений

Чешский национальный банк (CNB) на внеочередном заседании в четверг отменил предел, ограничивавший рост кроны, и выразил уверенность в способности сдерживать чрезмерные валютные колебания в дальнейшем.

Более трех лет крона не могла укрепляться выше 27 крон за евро, ограничение было введено в 2013 году в рамках борьбы с дефляцией.

"CNB готов использовать находящиеся в его распоряжении инструменты при необходимости смягчить потенциальные чрезмерные колебания обменных курсов", - говорится в пресс-релизе чешского Центробанка.

За четыре года, завершившиеся 31 января, ЦБ Чехии скупил валюту на 47,8 млрд евро, чтобы предотвратить нежелательное укрепление кроны, свидетельствуют официальные данные. По оценкам аналитиков ING, с начала 2017 года объем интервенций превышает 36 млрд евро.

В последние месяцы инфляция усиливается в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, при этом центробанки реагируют по-разному. Венгрия продолжает смягчение денежно-кредитной политики, не трогая базовую процентную ставку, Польша прогнозирует стабильность курса ДКП в ближайшие кварталы.

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Тэги: ЧЕХИЯ, КРОНА, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]