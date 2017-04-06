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СНГ 06.04.2017 15:50

Закрылся офис НАТО в Ташкенте - СМИ

Офис Североатлантического альянса в Ташкенте прекратил работу, сообщили в четверг местные СМИ.

Руководитель Центральноазиатского бюро НАТО Розария Пульизи заявила журналистам, что "причина закрытия офиса в Ташкенте - не политическая".

По ее словам, работа альянса в регионе является важной, но теперь взаимодействие с республиками будет осуществляться напрямую из Брюсселя.

Оргтехника из офиса передана местным правозащитным организациям. Сама руководитель Центральноазиатского бюро переведена в Грузию.

Бюро просуществовало в Ташкенте менее года: его открытие состоялось в прошлом мае, а в ноябре уже было объявлено о прекращении его работы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, НАТО, ОФИС, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]