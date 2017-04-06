Закрылся офис НАТО в Ташкенте - СМИ

Офис Североатлантического альянса в Ташкенте прекратил работу, сообщили в четверг местные СМИ.

Руководитель Центральноазиатского бюро НАТО Розария Пульизи заявила журналистам, что "причина закрытия офиса в Ташкенте - не политическая".

По ее словам, работа альянса в регионе является важной, но теперь взаимодействие с республиками будет осуществляться напрямую из Брюсселя.

Оргтехника из офиса передана местным правозащитным организациям. Сама руководитель Центральноазиатского бюро переведена в Грузию.

Бюро просуществовало в Ташкенте менее года: его открытие состоялось в прошлом мае, а в ноябре уже было объявлено о прекращении его работы.