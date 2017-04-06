Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 8 Апр 18° 9 Апр 17°

ТЭК 06.04.2017 15:56

Большинству нефтедобывающих стран требуются более высокие цены на нефть - Fitch

Большинство нефтедобывающих стран мира не смогут достичь сбалансированного бюджета в 2017 году при текущих ценах на нефть, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В самом лучшем положении оказался Кувейт - для того, чтобы доходы бюджета совпали с расходами, стране достаточно среднегодовой цены Brent на уровне $45 за баррель. Катару для этого потребуется уровень в $51 за баррель, Республике Конго - $52 за баррель.

Для большинства стран-экспортеров нефти предпочтительная цена в диапазоне от $60-80 за баррель. Для России этот показатель составляет $72, для Казахстана - $71 за баррель.

Бюджет Нигерии, тем временем, будет дефицитным при ценах ниже $139 за баррель. Венесуэла не вошла в анализ Fitch.

По прогнозам аналитиков Fitch, Brent будет стоить в среднем $52,5 за баррель. С начала года средняя стоимость барреля нефти этой марки составляет около $55.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, БЮДЖЕТЫ, FITCH


Похожие новости


Нефть снижается на росте запасов в США, Brent подешевела до $54,1 за баррель Цены на нефть растут во вторник 2-й день подряд, Brent поднялась $54,45 за баррель Цены на нефть стабильны после падения накануне, Brent торгуется на уровне $53,11 за баррель Нефть в понедельник слабо дешевеет, цена Brent - $53,4 за баррель Нефть в пятницу дешевеет после роста накануне, цена Brent - ниже $52,9 за баррель Нефть дорожает на данных о товарных запасах в США, Brent держится у $52,5 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]