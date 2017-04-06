Большинству нефтедобывающих стран требуются более высокие цены на нефть - Fitch

Большинство нефтедобывающих стран мира не смогут достичь сбалансированного бюджета в 2017 году при текущих ценах на нефть, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В самом лучшем положении оказался Кувейт - для того, чтобы доходы бюджета совпали с расходами, стране достаточно среднегодовой цены Brent на уровне $45 за баррель. Катару для этого потребуется уровень в $51 за баррель, Республике Конго - $52 за баррель.

Для большинства стран-экспортеров нефти предпочтительная цена в диапазоне от $60-80 за баррель. Для России этот показатель составляет $72, для Казахстана - $71 за баррель.

Бюджет Нигерии, тем временем, будет дефицитным при ценах ниже $139 за баррель. Венесуэла не вошла в анализ Fitch.

По прогнозам аналитиков Fitch, Brent будет стоить в среднем $52,5 за баррель. С начала года средняя стоимость барреля нефти этой марки составляет около $55.