Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 9 Апр 17° 10 Апр 16°

Дальнее зарубежье 06.04.2017 17:35

Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций

Премьер-министр Эстонии Юри Раттас (Juri Ratas) выступает за сохранение санкций против России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства

"Именно будущее Украины определит архитектуру безопасности Европы на предстоящие десятилетия. Мы должны работать и предпринимать усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности в Европе", - сказал Ю.Ратас в четверг на форуме безопасности в Киеве.

Он выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Позиция Эстонии ясна - санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернется к соблюдению международного права, в том числе пока не выполнит минские договоренности", - сказал глава правительства.

Ю.Ратас вместе с премьер-министрами Латвии и Литвы встретился также с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Премьер-министр Эстонии сказал им, что у эстонских предпринимателей большой интерес к рынку Украины и они готовы инвестировать в Украину, "но для этого необходимо улучшить бизнес-среду".

По его словам, во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине нынешнего года Восточное партнерство будет одним из приоритетов его страны.

"Мы договорились о проведении саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе. Это будет хорошей возможностью для Украины и других восточных партнеров ознакомиться с результатами наших реформ и для усиления сотрудничества с Европейским союзом", - сказал эстонский премьер.

Ю.Ратас сообщил, что Эстония поддерживает как скорейшее предоставление Украине визовой свободы с ЕС, так и ратификацию договора об ассоциации ЕС-Украины.

Проект Евросоюза "Восточное партнерство" предусматривает развитие интеграции с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Молдавией, Грузией и Арменией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Членство в ЕС и НАТО сделало Эстонию защищенной и обеспеченной, считает премьер Премьер-министр Эстонии подал в отставку Премьер Ансип слагает полномочия Премьер Эстонии разочарован отказом Украины подписать договор с ЕС В Эстонии суд рассматривает иск премьер-министра против газеты "Ыхтулехт" Глава правительства Эстонии извинился за скандал вокруг его партии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]