Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций

Премьер-министр Эстонии Юри Раттас (Juri Ratas) выступает за сохранение санкций против России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства
"Именно будущее Украины определит архитектуру безопасности Европы на предстоящие десятилетия. Мы должны работать и предпринимать усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности в Европе", - сказал Ю.Ратас в четверг на форуме безопасности в Киеве.
Он выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Позиция Эстонии ясна - санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернется к соблюдению международного права, в том числе пока не выполнит минские договоренности", - сказал глава правительства.
Ю.Ратас вместе с премьер-министрами Латвии и Литвы встретился также с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Премьер-министр Эстонии сказал им, что у эстонских предпринимателей большой интерес к рынку Украины и они готовы инвестировать в Украину, "но для этого необходимо улучшить бизнес-среду".
По его словам, во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине нынешнего года Восточное партнерство будет одним из приоритетов его страны.
"Мы договорились о проведении саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе. Это будет хорошей возможностью для Украины и других восточных партнеров ознакомиться с результатами наших реформ и для усиления сотрудничества с Европейским союзом", - сказал эстонский премьер.
Ю.Ратас сообщил, что Эстония поддерживает как скорейшее предоставление Украине визовой свободы с ЕС, так и ратификацию договора об ассоциации ЕС-Украины.
Проект Евросоюза "Восточное партнерство" предусматривает развитие интеграции с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Молдавией, Грузией и Арменией.
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