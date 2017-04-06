Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций

Премьер-министр Эстонии Юри Раттас (Juri Ratas) выступает за сохранение санкций против России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства

"Именно будущее Украины определит архитектуру безопасности Европы на предстоящие десятилетия. Мы должны работать и предпринимать усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности в Европе", - сказал Ю.Ратас в четверг на форуме безопасности в Киеве.

Он выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Позиция Эстонии ясна - санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернется к соблюдению международного права, в том числе пока не выполнит минские договоренности", - сказал глава правительства.

Ю.Ратас вместе с премьер-министрами Латвии и Литвы встретился также с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Премьер-министр Эстонии сказал им, что у эстонских предпринимателей большой интерес к рынку Украины и они готовы инвестировать в Украину, "но для этого необходимо улучшить бизнес-среду".

По его словам, во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине нынешнего года Восточное партнерство будет одним из приоритетов его страны.

"Мы договорились о проведении саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе. Это будет хорошей возможностью для Украины и других восточных партнеров ознакомиться с результатами наших реформ и для усиления сотрудничества с Европейским союзом", - сказал эстонский премьер.

Ю.Ратас сообщил, что Эстония поддерживает как скорейшее предоставление Украине визовой свободы с ЕС, так и ратификацию договора об ассоциации ЕС-Украины.

Проект Евросоюза "Восточное партнерство" предусматривает развитие интеграции с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Молдавией, Грузией и Арменией.