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Карабахский конфликт 06.04.2017 16:17

ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны

Подразделения Вооруженных сил Армении вновь пытаются обострить обстановку на фронте, заявила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Днем 6 апреля подразделения Вооруженных сил Армении, используя 60-ти миллиметровые минометы, подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района. В результате обстрела нанесен урон хозяйству гражданского населения», - говорится в сообщении.

Подразделениями ВС Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры. «Потерь нет», - подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, СЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]