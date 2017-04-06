Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 8 Апр 18° 9 Апр 17°

СНГ 06.04.2017 16:18

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Петербурге

Очевидцы сообщили о мощном хлопке на проспекте Солидарности в Петербурге.

Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв прогремел в 16-этажном доме на проспекте Солидарности, 21.

Между тем, на фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что с торцевой части дома обрушилась часть облицовки. Между тем, конструкции, судя по изображениям, дома не пострадали.

На некоторых фото видно, что на одном из верхних этажей дома отсутствует фрагмент стены, внизу разбросаны кирпичи, поврежден автомобиль.

В "ПетербургГазе" "Интерфаксу" сообщили, что информация о ЧП получена. Направлены бригады.

Как стало известно агентству, к дому по сигналу о пожаре прибыли полиция и МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕТЕРБУРГ, ДОМ, ВЗРЫВ


Похожие новости


На фоне теракта в Санкт-Петербурге все проблемы с РФ отошли на задний план - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]