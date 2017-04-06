Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Петербурге

Очевидцы сообщили о мощном хлопке на проспекте Солидарности в Петербурге.

Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв прогремел в 16-этажном доме на проспекте Солидарности, 21.

Между тем, на фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что с торцевой части дома обрушилась часть облицовки. Между тем, конструкции, судя по изображениям, дома не пострадали.

На некоторых фото видно, что на одном из верхних этажей дома отсутствует фрагмент стены, внизу разбросаны кирпичи, поврежден автомобиль.

В "ПетербургГазе" "Интерфаксу" сообщили, что информация о ЧП получена. Направлены бригады.

Как стало известно агентству, к дому по сигналу о пожаре прибыли полиция и МЧС.