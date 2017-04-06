На фоне теракта в Санкт-Петербурге все проблемы с РФ отошли на задний план - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с Россией поблекли на фоне теракта в Санкт-Петербурге.

"Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все было неприятно, тем более между нашими государствами", - сказал А.Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Глава государства напомнил, что когда он и президент России Владимир Путин шли на встречу 3 апреля, произошел теракт в метро Санкт-Петербурга. "И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи - мы были полны решимости поспорить, разрубить этот гордиев узел, все они отошли на задний план", - отметил белорусский президент.

"Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочему, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт, и гибнут люди, которых мы должны защитить?" - сказал А.Лукашенко.