На фоне теракта в Санкт-Петербурге все проблемы с РФ отошли на задний план - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с Россией поблекли на фоне теракта в Санкт-Петербурге.
"Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все было неприятно, тем более между нашими государствами", - сказал А.Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".
Глава государства напомнил, что когда он и президент России Владимир Путин шли на встречу 3 апреля, произошел теракт в метро Санкт-Петербурга. "И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи - мы были полны решимости поспорить, разрубить этот гордиев узел, все они отошли на задний план", - отметил белорусский президент.
"Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочему, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт, и гибнут люди, которых мы должны защитить?" - сказал А.Лукашенко.
ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны
Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко
Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель
Российская «дочка» SOCAR начинает реализацию полиэтилена высокого давления на бирже «Санкт-Петербург»
Курс манат/доллар на 7 апреля - 1,7031 AZN/$1
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в I квартале увеличился в 3,5 раза
Турпоток в Азербайджан на праздник Новруз в 2017 году утроился – глава Ассоциации туризма
Азербайджан поднялся на 13 мест в мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма
Полиция обнаружила около 7 кг героина на зерновом поле на юге Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Сферы ИКТ, строительства и здравоохранения для нас наиболее интересны, - Мария Жоао Лопес Кордосо
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятия Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на апрель 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К Caspian Oil&Gas 2017 выйдет в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»