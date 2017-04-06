Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 9 Апр 17° 10 Апр 16°

Дальнее зарубежье 06.04.2017 18:02

Старший сын Трампа хотел бы стать губернатором Нью-Йорка

Старший сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - обдумывает возможность участия в борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщают в четверг местные СМИ.

Согласно сообщениям, Д.Трамп младший рассказал о своих планах во время встречи с членами элитного оружейного клуба в Нью-Йорке.

"Дон-младший сказал, что заинтересован в том, что бы претендовать на должность вроде губернатора Нью-Йорка, а должность мэра города Нью-Йорк ему менее интересна", - сообщил один из участников встречи газете "Нью-Йорк пост".

Однако Д.Трамп младший не уточнил, когда именно он хотел бы попытаться стать губернатором.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, СЫН, ПЛАНЫ


Похожие новости


Трамп заявил, что изучает возможность военного реагирования на химатаку в Сирии - ТВ Американский постпред при ООН: Трамп считает Россию проблемой Мир в "беспорядке", и США надо разобраться с этой проблемой, заявляет Трамп Иванка Трамп рассказала, что всегда открыто сообщает отцу, если не разделяет его точку зрения Экс-советник Трампа заявил, что передавал российскому представителю "открытую информацию" Трамп вновь раскритиковал ситуацию с подсказками Хиллари Клинтон во время дебатов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]