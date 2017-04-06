Турпоток в Азербайджан на праздник Новруз в 2017 году утроился – глава Ассоциации туризма

Турпоток в Азербайджан в период праздника Новруз в 2017 году увеличился в три раза, заявил председатель Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

«Число туристов, посетивших Азербайджан в марте в период Новруза, увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года почти в 3 раза», - заявил Н.Багиров агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кулуарах стартовавшей четверг в Баку 16-й Азербайджанской международной выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017

В частности, по словам Н.Багирова, увеличение туристов за указанный период наблюдается из Ирана. «Если в прошлом году в дни Новруза Азербайджан посетили около 4 тыс. граждан Ирана, то в этом году их число возросло до 12 тыс. человек. Это туристы, которые прибыли в Азербайджан воздушным транспортом. Есть еще и иранские туристы, прибывшие в Азербайджан посредством личных автомобилей или рейсовых автобусов», - сказал он.

По словам председателя AzTA, во время праздника Новруз сразу из четырех городов Ирана – Тегерана, Мешхеда, Тебриза и Шираза в Азербайджан было осуществлено около 80 прямых чартерных рейсов.

Н.Багиров также отметил, что рост числа туристов наблюдался в эти дни из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Как видно, тенденция 2016 года сохранилась. Но, стоит отметить, что в 2017 году число посещений туристами из ОАЭ увеличилось вдвое», - сказал он.

По его словам, в период с 18 по 26 марта гостиницы Баку были забронированы иностранными туристами на 100%. «Аналогичная тенденция наблюдалась и в регионах Азербайджана. По имеющейся у нас информации, номера в отелях были забронированы на 80-90% в зависимости от региона», - сказал глава AzTA.

Ф.Исазаде