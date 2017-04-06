Шесть человек в Армении обвиняются в попытке повторного голосования на парламентских выборах

Шести гражданам Армении предъявлены обвинения в попытке повторного голосования на выборах в парламент республики, прошедших в минувшее воскресенье.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, расследуется девять уголовных дел.

"В отношении пяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один задержан", - отметили в пресс-службе ведомства.