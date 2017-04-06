Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.03 Brent   54.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 17° 9 Апр 17° 10 Апр 16°

Регион 06.04.2017 18:47

Шесть человек в Армении обвиняются в попытке повторного голосования на парламентских выборах

Шести гражданам Армении предъявлены обвинения в попытке повторного голосования на выборах в парламент республики, прошедших в минувшее воскресенье.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, расследуется девять уголовных дел.

"В отношении пяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один задержан", - отметили в пресс-службе ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ, СЛЕДСТВИЕ


Похожие новости


Прошедшая в новый парламент Армении оппозиция не планирует опротестовывать итоги выборов Парламентские выборы в Армении не отличились повышенным уровнем доверия со стороны избирателей, которые испытывали большое давление - глава миссии ПАСЕ В парламент Армении проходят четыре политические силы - данные ЦИК Следователи в Армении проверяют сообщения о нарушениях в ходе выборов Система контроля на выборах в Армении не опознала действующего и первого президентов В Армении начались парламентские выборы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]