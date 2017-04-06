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ТЭК 06.04.2017 17:32

Российская «дочка» SOCAR начинает реализацию полиэтилена высокого давления на бирже «Санкт-Петербург»

Российская «дочка» компании SOCAR (Госнефкомпания Азербайджана, ГНКАР) ООО «СОКАР РУС» в пятницу начнет реализацию полиэтилена высокого давления на бирже «Санкт-Петербург», отмечается в сообщении компании.

«С 7 апреля компания начнет выставлять на продажу полиэтилен ПВД 15803-020 производства ПО «Азерхимия» на бирже АО «Санкт-Петербург» на условиях самовывоза автотранспортом покупателя», - отмечается в информации

Вывоз будет осуществляться с территории склада ОАО «Ногинский складской комплекс".

«СОКАР РУС» в июне 2016 года получила аккредитацию на товарном рынке биржи «Санкт-Петербург» и приступила к активному участию в организованных торгах нефтепродуктами и сжиженными углеводородными газами.

ООО «СОКАР РУС» действует в России с 2013 года. Компания имеет лицензию на изучение с целью поиска и оценки месторождения углеводородного сырья на Северо-Бешкульском участке в Наримановском районе Астраханской области.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]