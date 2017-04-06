В Баку растет спрос на строительство новых 5-звездочных отелей – глава AzTA

Туристический рынок Баку нуждается в строительстве новых 5-звездочных отелей, заявил председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

«В последние годы мы больше говорили о необходимости строительства в столице 2-, 3- и 4-звездочных отелей, хостелов, гестхаусов, рассчитанных на среднестатистических туристов. Однако, анализ туристического бума, наблюдающегося в Азербайджане второй год подряд, показывает, что Баку нуждается не только в 3- и 4-звездочных, но и в новых 5-звездочных отелях», - заявил Н.Багиров агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кулуарах стартовавшей в четверг в Баку 16-й Азербайджанской международной выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017.

По его словам, причиной тому является растущий спрос со стороны иностранных туристов на отели категории 5 звезд.

«Новые реалии требуют учитывать многие факторы, в том числе потребности иностранных туристов. Мы должны подумать о расширении сети отелей и быть полностью готовыми к следующему празднику Новруз, когда приток туристов в страну может еще более увеличиться»,- подчеркнул он.

«Не следует забывать и летний сезон, т.к. в этот период мы ожидаем роста турпотока в страну», - добавил он.

Ф.Исазаде