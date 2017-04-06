В Баку растет спрос на строительство новых 5-звездочных отелей – глава AzTA

Туристический рынок Баку нуждается в строительстве новых 5-звездочных отелей, заявил председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.
«В последние годы мы больше говорили о необходимости строительства в столице 2-, 3- и 4-звездочных отелей, хостелов, гестхаусов, рассчитанных на среднестатистических туристов. Однако, анализ туристического бума, наблюдающегося в Азербайджане второй год подряд, показывает, что Баку нуждается не только в 3- и 4-звездочных, но и в новых 5-звездочных отелях», - заявил Н.Багиров агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кулуарах стартовавшей в четверг в Баку 16-й Азербайджанской международной выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017.
По его словам, причиной тому является растущий спрос со стороны иностранных туристов на отели категории 5 звезд.
«Новые реалии требуют учитывать многие факторы, в том числе потребности иностранных туристов. Мы должны подумать о расширении сети отелей и быть полностью готовыми к следующему празднику Новруз, когда приток туристов в страну может еще более увеличиться»,- подчеркнул он.
«Не следует забывать и летний сезон, т.к. в этот период мы ожидаем роста турпотока в страну», - добавил он.
Ф.Исазаде
ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны
Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко
Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель
VIII азербайджано-российский межрегиональный форум может пройти в конце года в Ставрополе
Азербайджан и Эстония отмечают возможности для сотрудничества в сферах транспорта и информационных технологий
Российская «дочка» SOCAR начинает реализацию полиэтилена высокого давления на бирже «Санкт-Петербург»
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Лукашенко: Россия компенсирует Белоруссии цену на газ за счет реэкспорта нефти
Восемь человек задержаны в Петербурге и Москве по делу о теракте в метро северной столицы РФ - СК
Европа больше не является центром демократии и свободы, утверждает Эрдоган
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
Сферы ИКТ, строительства и здравоохранения для нас наиболее интересны, - Мария Жоао Лопес Кордосо
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятия Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на апрель 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»