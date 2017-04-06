Террористы сбили вертолет иракской армии над Мосулом

Вертолет иракской армии сбит в небе над Мосулом боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на Минобороны Ирака.

По его информации, двое членов экипажа вертолета погибли.

Отмечается, что вертолет был сбит огнем с земли и упал в районе восточного Мосула.