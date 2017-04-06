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06.04.2017 17:50

Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро

Как мы сообщали ранее, главный режиссёр Азербайджанского Русского Драматического театра им.С.Вургуна народный артист Азербайджана Александр Шаровский с 5 по 8 апреля 2017 года принимает участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии, который проходит в Санкт-Петербурге.


Александр Шаровский вместе с директором Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С.Грибоедова, заслуженным деятелем искусств РФ Николаем Свентицким, почтили память о погибших в Питерском метро 3 апреля 2017 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]