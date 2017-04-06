Азербайджан и Эстония отмечают возможности для сотрудничества в сферах транспорта и информационных технологий

Азербайджан и Эстония отмечают возможности для сотрудничества в сферах транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения.

Об этом было сказано на встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с министром государственного управления Эстонии Михаилом Корбом в Баку в четверг, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны отметили важность расширения товарооборота между двумя странами, в том числе изучения возможностей взаимного экспорта.

А.Ахундов