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Бизнес и законодательство 06.04.2017 18:16

Азербайджан и Эстония отмечают возможности для сотрудничества в сферах транспорта и информационных технологий

Азербайджан и Эстония отмечают возможности для сотрудничества в сферах транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения.

Об этом было сказано на встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с министром государственного управления Эстонии Михаилом Корбом в Баку в четверг, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны отметили важность расширения товарооборота между двумя странами, в том числе изучения возможностей взаимного экспорта.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]