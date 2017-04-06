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Дальнее зарубежье 06.04.2017 19:12

Прирост мощности возобновляемых источников энергии в 2016г был рекордным при падении инвестиций - ООН

Прирост глобальной мощности возобновляемых источников энергии в 2016 году достиг рекордного уровня, при этом инвестиции в сектор были минимальными с 2013 года, говорится в докладе ЮНЕП (Организация ООН по охране окружающей среды).

Согласно данным ЮНЕП, прирост мощности возобновляемых источников энергии в прошедшем году составил 138,5 ГВт по сравнению с 127,8 ГВт годом ранее.

Объем инвестиций в сектор в 2016 году упал на 23% - до $241,6 млрд по сравнению с $312,2 млрд в предыдущем году. Это в значительной мере связано со снижением стоимости установки мощностей: средние капитальные расходы в расчете на мегаватт электроэнергии в сфере солнечной энергетики и ветроэнергетики упали более чем на 10%, отмечается в докладе.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в прошлом году были почти вдвое выше капиталовложений в сфере ископаемого топлива. В результате, в 2016 году доля возобновляемых источников энергии составила 55% всех новых энергогенерирующих мощностей.

Стоимость внедрения технологий в сфере возобновляемых источников энергии является рекордно низкой, и это дает инвесторам реальную возможность получать больше за меньшие деньги, отмечает исполнительный директор ЮНЕП Эрик Солхайм.

Объем инвестиций в возобновляемые источники энергии в развитых странах в 2016 году сократился на 14% - до $125 млрд, в государствах emerging markets - на 30%, до $117 млрд. В Китае инвестиции в сектор упали после увеличения в течение предыдущих 11 лет - на 32%, до $78,3 млрд.

США сократили инвестиции в отрасль в минувшем году на 10% - до $46,4 млрд, Япония - на 56%, до $14,4 млрд, Европа - увеличила на 3%, до $59,8 млрд.

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Тэги: МИР, ЭНЕРГИЯ, ИСТОЧНИКИ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]