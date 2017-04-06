Трамп встретился с послом Грузии

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме нового посла Грузии Давида Бакрадзе, сообщает в четверг МИД Грузии.

На встрече, носившей ознакомительный характер, Д.Трамп поздравил Д.Бакрадзе с началом дипломатической миссии в США.

Д.Бакрадзе особое внимание уделил вкладу Грузии в дело евроатлантической безопасности и демократическому развитию страны.

Послом в США Д.Бакрадзе был назначен в октябре прошлого года. До этого назначения он занимал должность госминистра Грузии по вопросам евроинтеграции.