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Дальнее зарубежье 06.04.2017 19:32

Трамп встретился с послом Грузии

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме нового посла Грузии Давида Бакрадзе, сообщает в четверг МИД Грузии.

На встрече, носившей ознакомительный характер, Д.Трамп поздравил Д.Бакрадзе с началом дипломатической миссии в США.

Д.Бакрадзе особое внимание уделил вкладу Грузии в дело евроатлантической безопасности и демократическому развитию страны.

Послом в США Д.Бакрадзе был назначен в октябре прошлого года. До этого назначения он занимал должность госминистра Грузии по вопросам евроинтеграции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]