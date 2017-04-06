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Дальнее зарубежье 06.04.2017 19:59

Литва готова продолжать поставки оружия Украине после ревизии своих запасов - министр обороны

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявляет, что Вильнюс уже поставил Украине значительную часть допустимых запасов оружия, но готов продолжать сотрудничество в этом направлении посте ревизии своих арсеналов.

"Мы должны проверить наши арсеналы, потому что нам самим в первую очередь нужно это оружие", - сообщил министр журналистам в рамках 10-го Киевского форума по безопасности в Киеве в четверг.

По его словам, Литва в 2015-2016 годах поставляла Украине в частности, тяжелые пулеметы и амуницию советских времен, которые не являлись столь необходимыми литовским Вооруженным силам.

"Нам необходимо посмотреть на то, каковы наши возможности, поскольку большую часть таких запасов мы уже поставили. Однако мы готовы продолжать, по крайней мере, политически мы остаемся на таких позициях", - сказал Р.Кароблис.

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Тэги: УКРАИНА, ЛИТВА, ПОСТАВКИ, ОРУЖИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]