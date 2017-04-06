Трамп заявил, что изучает возможность военного реагирования на химатаку в Сирии - ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии, передает в четверг телеканал Си-эн-эн со ссылкой на собственные источники.
"Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно источникам телеканала, Д.Трамп полагается на мнение главы Пентагона.
Источники подчеркнули, что решения по поводу военного реагирования в Вашингтоне еще не принято.
При этом, как отмечается в сообщении, неназванные американские официальные лица также сообщили Си-эн-эн о наличии у Пентагона уже в течение долгого времени планов нанесения ударов по химическому арсеналу Сирии. Эти варианты уже были представлены администрации США, подчеркивает Си-эн-эн.
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