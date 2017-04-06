Глава МИД Турции подверг критике Россию за поддержку Асада

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг назвал неправильной поддержку режима президента Сирии Башара Асада со стороны Москвы, сообщил турецкий телеканал NTV.

"Тот факт, что Россия поддерживает этот режим - совершенно неправильно", - цитируют западные СМИ М.Чавушоглу, который выступил в эфире телеканала.