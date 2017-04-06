Европа больше не является центром демократии и свободы, утверждает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что страны Европы утратили статус государств, где права человека эффективно защищаются.

"Европа более является не центром демократии, прав человека и свобод, а напротив - репрессий, насилия и нацизма", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая с речью в турецкой провинции Балыкесир.

"Европа исчерпала себя и пришла в то состояние, за которое заплатит высокую цену. Ценности, которые европейцы защищали веками, отвергнуты", - отметил он, назвав при этом Европу "загнивающим континентом".

При этом Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что, по его мнению, "европейские лидеры и правительства находятся под серьезным влиянием партий расистского толка".