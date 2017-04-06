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Регион 06.04.2017 20:56

Европа больше не является центром демократии и свободы, утверждает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что страны Европы утратили статус государств, где права человека эффективно защищаются.

"Европа более является не центром демократии, прав человека и свобод, а напротив - репрессий, насилия и нацизма", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая с речью в турецкой провинции Балыкесир.

"Европа исчерпала себя и пришла в то состояние, за которое заплатит высокую цену. Ценности, которые европейцы защищали веками, отвергнуты", - отметил он, назвав при этом Европу "загнивающим континентом".

При этом Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что, по его мнению, "европейские лидеры и правительства находятся под серьезным влиянием партий расистского толка".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]