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СНГ 06.04.2017 21:07

Восемь человек задержаны в Петербурге и Москве по делу о теракте в метро северной столицы РФ - СК

В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь подозреваемых, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве, причастные к теракту", - сказала она.

"Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков", - сказала она.

По ее словам, "в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы".

"В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается", - сказала она.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Ранее в четверг С.Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило несколько пособников Акбаржона Джалилова, предположительно подорвавшего взрывное устройство.

"Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", - сказала С.Петренко в четверг "Интерфаксу".

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Тэги: РОССИЯ, СК, ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]