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Бизнес и законодательство 06.04.2017 21:22

VIII азербайджано-российский межрегиональный форум может пройти в конце года в Ставрополе

VIII азербайджано-российский межрегиональный форум может пройти в конце этого года в Ставрополе, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на первом заседании комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между правительством Азербайджана и властями Санкт-Петербурга.

«В настоящее время рассматривается предложение провести VIII азербайджано-российский межрегиональный форум в конце этого года в Ставрополе», - сказал С.Мамедов в Санкт-Петербурге, отметив, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с субъектами РФ.

Как сообщалось ранее, VII азербайджано-российский межрегиональный форум прошел в Баку в ноябре 2016 года.

По словам замминистра, две страны подписали более 170 документов, более 50 из которых затрагивают экономическую сферу, Азербайджан инвестировал в экономику Россию $1 млрд, а Россия в экономику Азербайджана – $3 млрд, товарооборот в 2016 году вырос на 10,5% и достиг $2 млрд, в Азербайджане работают до 700 компаний с российским капиталом.

По итогам заседания комиссии стороны подписали протокол, который предполагает расширение прямых контактов между предпринимателями, участие азербайджанских предпринимателей в ярмарках на территории Санкт-Петербурга, создание совместных предприятий.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является С.Мамедов, с российской стороны - Эльгиз Качаев, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, РЕГИОНЫ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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