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СНГ 06.04.2017 21:40

Лукашенко: Россия компенсирует Белоруссии цену на газ за счет реэкспорта нефти

Президент Александр Лукашенко утверждает, что Россия компенсирует Беларуси цену на газ за счет реэкспорта нефти.

"То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти", - заявил А.Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Президент отметил, что "на нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас проблем нет и не будет".

"Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим - выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадем сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]