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Дальнее зарубежье 07.04.2017 07:31

Госсекретарь США заявил, что шаги по смещению президента Сирии уже предпринимаются - СМИ

Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон", сообщил телеканал CBS.

"Шаги уже в действии", - заявил он в ответ на вопрос журналиста.

Как сообщалось, Соединенные Штаты нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Попытки международного сообщества изменить поведение президента Сирии Башара Асада драматически провалились, заявил президент США Дональд Трамп.

"Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически", - заявил президент США в телевизионном обращении.

Удары по объектам правительства Сирии в интересах национальной безопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил он в телевизионном обращении.

По словам президента, "в жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия".

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Тэги: США, АСАД, СМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]