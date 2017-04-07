Госсекретарь США заявил, что шаги по смещению президента Сирии уже предпринимаются - СМИ

Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон", сообщил телеканал CBS.
"Шаги уже в действии", - заявил он в ответ на вопрос журналиста.
Как сообщалось, Соединенные Штаты нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.
Попытки международного сообщества изменить поведение президента Сирии Башара Асада драматически провалились, заявил президент США Дональд Трамп.
"Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически", - заявил президент США в телевизионном обращении.
Удары по объектам правительства Сирии в интересах национальной безопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил он в телевизионном обращении.
По словам президента, "в жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия".
ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны
Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко
Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель
Нефть дорожает после ударов США по Сирии, Brent торгуется на уровне $55,76 за баррель
Удар США по Сирии взволновал участников финансовых рынков
Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет
Азербайджан в I квартале посетило около 560 тыс. туристов – министр культуры и туризма
В Баку растет спрос на строительство новых 5-звездочных отелей – глава AzTA
Турпоток в Азербайджан на праздник Новруз в 2017 году утроился – глава Ассоциации туризма
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
Сферы ИКТ, строительства и здравоохранения для нас наиболее интересны, - Мария Жоао Лопес Кордосо
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятия Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на апрель 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»