Трамп: призываю все страны мира покончить с кровопролитием в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал государства мира прекратить кровопролитие в Сирии.
"Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в попытке закончить разрушения и кровопролитие в Сирии, а также покончить с терроризмом всех видов", - сказал он в своем телевизионном обращении.
Ранее сообщалось, около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.
Д.Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.
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