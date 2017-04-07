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Дальнее зарубежье 07.04.2017 07:48

Трамп: призываю все страны мира покончить с кровопролитием в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал государства мира прекратить кровопролитие в Сирии.

"Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в попытке закончить разрушения и кровопролитие в Сирии, а также покончить с терроризмом всех видов", - сказал он в своем телевизионном обращении.

Ранее сообщалось, около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.

Д.Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.

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Тэги: ТРАМП, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]