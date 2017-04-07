Удары по объектам правительства Сирии в интересах национальной безопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил он в телевизионном обращении.

По словам президента, "в жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия".

По данным американского чиновников, около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.

Д. Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.