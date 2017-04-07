Тиллерсон подтвердит сохранение политики санкций в отношении России - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Москву подтвердит, что американские санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не изменит свои действия в отношении Украины.

"Он будет оказывать давление по украинскому вопросу, для того, чтобы Россия выполняла минские соглашения, и подтвердит, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не отменит свои действия, которые привели к ним", - сказал журналистам в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Он отметил, что это в той же мере касается санкций США, связанных с присоединением Крыма к России.

По словам дипломата, "госсекретарь Тиллерсон продолжит доносить свое ключевое послание о том, что США хотят сотрудничать с Россией в тех областях практического взаимодействия, которые принесут пользу американскому народу".

"Но мы остаемся приверженными тому, чтобы Россия несла ответственность, когда она нарушает международные нормы", - подчеркнул он.

В целом, по оценке дипломата, в ходе предстоящей встречи не будет "каких-то сюрпризов".