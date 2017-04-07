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Дальнее зарубежье 07.04.2017 08:01

Тиллерсон подтвердит сохранение политики санкций в отношении России - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Москву подтвердит, что американские санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не изменит свои действия в отношении Украины.

"Он будет оказывать давление по украинскому вопросу, для того, чтобы Россия выполняла минские соглашения, и подтвердит, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не отменит свои действия, которые привели к ним", - сказал журналистам в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Он отметил, что это в той же мере касается санкций США, связанных с присоединением Крыма к России.

По словам дипломата, "госсекретарь Тиллерсон продолжит доносить свое ключевое послание о том, что США хотят сотрудничать с Россией в тех областях практического взаимодействия, которые принесут пользу американскому народу".

"Но мы остаемся приверженными тому, чтобы Россия несла ответственность, когда она нарушает международные нормы", - подчеркнул он.

В целом, по оценке дипломата, в ходе предстоящей встречи не будет "каких-то сюрпризов".

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]