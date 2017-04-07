Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.714 EUR   1.8296 RUR   0.0304 GBR   2.1406 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 18° 9 Апр 17° 10 Апр 12°

АПК 07.04.2017 08:43

Азербайджан в 2017г планирует закупить 6 тыс. единиц сельхозтехники – глава Минсельхоза

Азербайджан в 2017 году планирует закупить 6 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

"В 2017 году в Азербайджан будет поставлено 6 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Для этих целей из госбюджета выделено достаточно средств. На сегодня 5% этой техники уже поставлено в республику", - сказал Г.Асадов.

По его словам, в 2005-2017гг ОАО "Агролизинг" приобрело 29,123 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1,869 тыс. зерноуборочных комбайнов, 8,751 тыс. тракторов, 94 хлопкоуборочных машин.

При этом, с начала 2017 года в лизинг фермерам передано 1,088 тыс. единиц техники.

С целью развития хлопководства и удовлетворения предпринимателей в технике в 2017 году в Азербайджан будет поставлено 150 единиц хлопкоуборочных машин.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ТЕХНИКА, ЗАКУПКА


Похожие новости


Азербайджан в 2016-2017гг направил $150 млн на закупку сельскохозяйственной техники - Алиев Азербайджан может приобрести турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн – глава Минсельхоза Азербайджан за 2 года направит $360 млн на закупку сельхозтехники – президент Алиев Минсельхоз Азербайджана готовит ряд предложений для развития сектора АПК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]