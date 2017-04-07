Азербайджан в 2017г планирует закупить 6 тыс. единиц сельхозтехники – глава Минсельхоза

Азербайджан в 2017 году планирует закупить 6 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.
"В 2017 году в Азербайджан будет поставлено 6 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Для этих целей из госбюджета выделено достаточно средств. На сегодня 5% этой техники уже поставлено в республику", - сказал Г.Асадов.
По его словам, в 2005-2017гг ОАО "Агролизинг" приобрело 29,123 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1,869 тыс. зерноуборочных комбайнов, 8,751 тыс. тракторов, 94 хлопкоуборочных машин.
При этом, с начала 2017 года в лизинг фермерам передано 1,088 тыс. единиц техники.
С целью развития хлопководства и удовлетворения предпринимателей в технике в 2017 году в Азербайджан будет поставлено 150 единиц хлопкоуборочных машин.
А.Азизов
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