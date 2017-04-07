Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», предусматривающие выдачу лицензий на оказание услуг мобильной телефонной связи сроком на 10 лет.
Согласно поправкам, опубликованным в пятницу в официальных СМИ, госорган (выдающий лицензию) и компания, которая ее получают, в течение 30 дней должны заключить соответствующий договор.
Соответствующий орган исполнительной власти утвердит форму лицензированного договора и порядок его заключения.
В Азербайджане лицензию на деятельность имеют 4 оператора мобильной связи, один из которых работает только на территории Нахчыванской Автономной республики.
А.Азизов
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