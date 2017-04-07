Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», предусматривающие выдачу лицензий на оказание услуг мобильной телефонной связи сроком на 10 лет.

Согласно поправкам, опубликованным в пятницу в официальных СМИ, госорган (выдающий лицензию) и компания, которая ее получают, в течение 30 дней должны заключить соответствующий договор.

Соответствующий орган исполнительной власти утвердит форму лицензированного договора и порядок его заключения.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеют 4 оператора мобильной связи, один из которых работает только на территории Нахчыванской Автономной республики.

А.Азизов