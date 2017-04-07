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Транспорт и связь 07.04.2017 09:02

Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», предусматривающие выдачу лицензий на оказание услуг мобильной телефонной связи сроком на 10 лет.

Согласно поправкам, опубликованным в пятницу в официальных СМИ, госорган (выдающий лицензию) и компания, которая ее получают, в течение 30 дней должны заключить соответствующий договор.

Соответствующий орган исполнительной власти утвердит форму лицензированного договора и порядок его заключения.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеют 4 оператора мобильной связи, один из которых работает только на территории Нахчыванской Автономной республики.

А.Азизов

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Тэги: СВЯЗЬ, МОБИЛЬНАЯ, ЛИЦЕНЗИЯ


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Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]