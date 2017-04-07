Удар США по Сирии взволновал участников финансовых рынков

Рынки акций пошли вниз, японская иена, золото и нефть перешли к росту после американского удара по авиабазе в Сирии, ставшего реакцией Вашингтона на применение химического оружия в этой стране.
Индекс азиатских рынков акций MSCI Asia Pacific после новости об ударе резко развернулся вниз, но затем цены акций начали постепенно восстанавливаться.
Из-за бегства инвесторов от рисков золото с немедленной поставкой в один из моментов дорожало в пятницу на 1,4% до $1269,5 за унцию, к 9:00 цена опустилась до $1262,63.
Иена, еще один защитный актив, подскочила к доллару на 0,6%, затем рост снизился до 0,2%.
По мнению экспертов, курс корейской воны, рубля, турецкой лиры могут оказаться под давлением в пятницу из-за удара США по Сирии. Отношение инвесторов к рублю может стать осторожнее из-за опасений по поводу развития отношений Москвы и Вашингтона, считают трейдер японского банка Mizuho, мнение которого приводит агентство Bloomberg.
Опасения инвесторов из-за роста напряженности в регионе вызвали рост цен на нефть в пятницу утром на 2%.
К 9 часам нефть WTI торгуется на 1,6% дороже ($52,53 за баррель), Brent - 1,4% ($55,68).
ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны
Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко
Берлин готов помогать Баку в модернизации, демократическом и правовом развитии Азербайджана - Меркель
Азербайджан в I квартале посетило около 560 тыс. туристов – министр культуры и туризма
В Баку растет спрос на строительство новых 5-звездочных отелей – глава AzTA
Турпоток в Азербайджан на праздник Новруз в 2017 году утроился – глава Ассоциации туризма
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Тиллерсон: Трамп сделал правильный выбор, приняв решение нанести удары по Сирии
Тиллерсон подтвердит сохранение политики санкций в отношении России - госдеп
Трамп: призываю все страны мира покончить с кровопролитием в Сирии
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
Сферы ИКТ, строительства и здравоохранения для нас наиболее интересны, - Мария Жоао Лопес Кордосо
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятия Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на апрель 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»