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Финансы 07.04.2017 09:05

Удар США по Сирии взволновал участников финансовых рынков

Рынки акций пошли вниз, японская иена, золото и нефть перешли к росту после американского удара по авиабазе в Сирии, ставшего реакцией Вашингтона на применение химического оружия в этой стране.

Индекс азиатских рынков акций MSCI Asia Pacific после новости об ударе резко развернулся вниз, но затем цены акций начали постепенно восстанавливаться.

Из-за бегства инвесторов от рисков золото с немедленной поставкой в один из моментов дорожало в пятницу на 1,4% до $1269,5 за унцию, к 9:00 цена опустилась до $1262,63.

Иена, еще один защитный актив, подскочила к доллару на 0,6%, затем рост снизился до 0,2%.

По мнению экспертов, курс корейской воны, рубля, турецкой лиры могут оказаться под давлением в пятницу из-за удара США по Сирии. Отношение инвесторов к рублю может стать осторожнее из-за опасений по поводу развития отношений Москвы и Вашингтона, считают трейдер японского банка Mizuho, мнение которого приводит агентство Bloomberg.

Опасения инвесторов из-за роста напряженности в регионе вызвали рост цен на нефть в пятницу утром на 2%.

К 9 часам нефть WTI торгуется на 1,6% дороже ($52,53 за баррель), Brent - 1,4% ($55,68).

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Тэги: США, СИРИЯ, РЫНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]