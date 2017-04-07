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Дальнее зарубежье 07.04.2017 12:13

Террористы из ИГ перешли в наступление в провинции Хомс после удара США по сирийской авиабазе - СМИ

Террористы из группировки ИГ перешли в наступление в пятницу утром в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники в Сирии.

В сообщении отмечается, что боевые действия ведутся недалеко от аэродрома "Шайрат", который подвергся американскому ракетному удару. Террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) сирийских правительственных войск близ одного из стратегически важных населенных пунктов, но пока не добились существенных успехов. При этом, как отмечает "Аль-Масдар", в ближайшие часы ситуация может измениться в пользу террористов, так как военнослужащие после американского массированного удара по аэродрому, не могут рассчитывать на поддержку с воздуха.

Кроме того, издание подчеркивает, что аэродром "Шайрат" до сих пор играл ключевую роль в операциях сирийских правительственных сил против ИГ, так как находится в относительной близости от фронтов в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

Как сообщалось, США подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на вероятное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]