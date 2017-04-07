Террористы из ИГ перешли в наступление в провинции Хомс после удара США по сирийской авиабазе - СМИ

Террористы из группировки ИГ перешли в наступление в пятницу утром в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники в Сирии.
В сообщении отмечается, что боевые действия ведутся недалеко от аэродрома "Шайрат", который подвергся американскому ракетному удару. Террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) сирийских правительственных войск близ одного из стратегически важных населенных пунктов, но пока не добились существенных успехов. При этом, как отмечает "Аль-Масдар", в ближайшие часы ситуация может измениться в пользу террористов, так как военнослужащие после американского массированного удара по аэродрому, не могут рассчитывать на поддержку с воздуха.
Кроме того, издание подчеркивает, что аэродром "Шайрат" до сих пор играл ключевую роль в операциях сирийских правительственных сил против ИГ, так как находится в относительной близости от фронтов в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора.
Как сообщалось, США подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на вероятное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб.
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