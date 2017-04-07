Саудовская Аравия поддержала удар США по Сирии - представитель МИД

Саудовская Аравия полностью поддерживает нанесение США ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС в Сирии, заявил представитель МИД страны.

"Саудовская Аравия полностью поддерживает военные операции США, направленные на военные объекты в Сирии в ответ на использование режимом (президента Сирии Башара Асада - ИФ) химического оружия против невинных граждан", - заявил представитель МИД Саудовской Аравии местному агентству "Сауди пресс".

Он также назвал президента США Дональда Трампа "смелым" за принятие решительных мер в ситуации, когда "международному сообществу не удалось остановить режим (Дамаск - ИФ)".