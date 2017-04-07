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Дальнее зарубежье 07.04.2017 12:28

Саудовская Аравия поддержала удар США по Сирии - представитель МИД

Саудовская Аравия полностью поддерживает нанесение США ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС в Сирии, заявил представитель МИД страны.

"Саудовская Аравия полностью поддерживает военные операции США, направленные на военные объекты в Сирии в ответ на использование режимом (президента Сирии Башара Асада - ИФ) химического оружия против невинных граждан", - заявил представитель МИД Саудовской Аравии местному агентству "Сауди пресс".

Он также назвал президента США Дональда Трампа "смелым" за принятие решительных мер в ситуации, когда "международному сообществу не удалось остановить режим (Дамаск - ИФ)".

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, СИРИЯ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]