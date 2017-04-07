США атаковали аэродром Шайрат 59 ракетами, долетело не больше половины - сирийский источник

США при атаке на аэродром "Шайрат" в Сирии применили около 60 крылатых ракет, сообщил "Интерфаксу" в пятницу сирийский военный источник в Дамаске.
"По предварительным данным, из 59 запущенных ракет до территории Сирии долетело не больше половины", - сказал собеседник агентства.
Минувшей ночью американские военные выпустили десятки ракет по аэродрому, с которого якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.
На сирийской авиабазе в результате авиаудара уничтожены или повреждены не менее 15 боевых самолетов, сообщило в пятницу арабское издание "Аль-Масдар".
Кроме того, на аэродроме загорелись цистерны с горючим. Среди погибших, по данным "Аль-Масдар", фигурирует один пилот ВВС Сирии, а еще несколько летчиков ранены.
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